Чиновника департаменту благоустрою КМДА затримали за хабар у 90 тисяч гривень

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня-травня 2016 року чиновник департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), діючи через посередника, вимагав і отримав від суб'єкта господарювання - власника автогазозаправних станцій грошові кошти в сумі 90 тис. грн за невтручання в його роботу і недемонтаж відповідних станцій", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала голову профспілки, що вимагав хабар у $100 тисяч за припинення акцій протесту (відео)

Після отримання зазначених грошових коштів 19 травня обидва фігуранти були затримані.

Сьогодні, 20 травня, їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди у значному розмірі з використанням службового становища, повідомили в ГПУ.

До суду внесено подання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розгляд яких відбудеться 21 травня, підкреслюється в повідомленні.