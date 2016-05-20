У підвалі управління поліції Києва відбулося загоряння, персонал евакуювали

Про це на своїй сторінці у Facebook написала начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Києві Оксана Блищик.

За її словами, сьогодні у підвальному приміщенні будівлі Головного управління поліціі в Києві внаслідок проведення ремонтних робіт відбулося загоряння, а відтак задимлення будівлі.

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Особовий склад було евакуйовано. Потерпілих немає.

На місці працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.