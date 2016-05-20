У підвалі управління поліції Києва відбулося загоряння, персонал евакуювали
17:18, 20 травня 2016Київ
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Сьогодні в будівлі Головного управління Національної поліціі в Києві відбулося загоряння й задимлення, заявляє прес-секретар столичного главку.
У київській поліції сталася пожежа / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написала начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Києві Оксана Блищик.
За її словами, сьогодні у підвальному приміщенні будівлі Головного управління поліціі в Києві внаслідок проведення ремонтних робіт відбулося загоряння, а відтак задимлення будівлі.
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Особовий склад було евакуйовано. Потерпілих немає.
На місці працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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