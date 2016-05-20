У Києві через ремонт рух транспорту на Московському мосту буде обмежено

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сьогодні з 20.00 до 7.00 суботи, 21 травня на Московському мосту в напрямку з проспекту Генерала Ватутіна на проспект Московський триватиме ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини першої смуги руху автотранспорту.

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Комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.