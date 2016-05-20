У Києві через ремонт рух транспорту на Московському мосту буде обмежено
15:24, 20 травня 2016Київ
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У Києві через ремонт рух автотранспорту на Московському мосту буде частково обмежено.
Рух странспорту на Московському мосту обмежать / dedmaxopka.livejournal.com
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сьогодні з 20.00 до 7.00 суботи, 21 травня на Московському мосту в напрямку з проспекту Генерала Ватутіна на проспект Московський триватиме ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини першої смуги руху автотранспорту.
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