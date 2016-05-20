"Сбербанк Росії" "підготувався" до маршу полку "Азов" у центрі Києва: забив вікна фанерою (фото)

Раду оточили кордони Нацгвардії та поліції. Також на місці чергують швидкі і пожежні машини, передає ТСН.

Вулицю Грушевського перекрили, у центрі утворились затори через тимчасові перекриття доріг колонами мітингувальників.

Тим часом "Сбербанк Росії", який розташований на шляху ходу, підготувався до події – заздалегідь вікна забили фанерою, а вивіску затягнули плівкою.

Водночас учасники маршу полку "Азов" закликають чинну владу відмовитись від нав'язуваної ззовні ідеї проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи на мітингу під Верховною Радою, заявив народний депутат, перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

Він наголосив, що без повного контролю з боку української сторони на Донбасі ніякої мови про вибори на окупованих територіях не може бути. "Якщо немає українського кордону, якщо немає там збройних сил, українських прикордонників, ніякої мови про вибори йти не може", - сказав Білецький.

Він зазначив, що сьогоднішня акція мирна, але попереджувальна для влади, щоб та не піддавалася на вмовляння з-за кордону робити російським окупантам якісь поступки і проводити вибори.