У Києві заарештовано грабіжника, який зі зброєю нападав на людей
У Києві заарештовано зловмисника, який вчинив серію розбійних нападів на території Солом’янського району.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва
«Як встановлено досудовим розслідуванням, упродовж квітня поточного року жертвами 28-річного нападника стали п’ятеро киян, серед яких - молоді жінки та таксисти. Погрожуючи зброєю, злочинець відбирав у них гроші та цінні речі. Під час одного з нападів потерпілий (водій служби таксі) отримав два вогнепальних поранення», - йдеться в повідомленні.
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За результатами проведених правоохоронцями заходів грабіжника вдалося встановити та затримати.
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 187 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.