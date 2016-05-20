Під Кабміном велосипедисти вимагають підвищення безпеки на дорогах (фоторепортаж)

Як зазначають організатори пікету, їхніми основними вимогами є: відмінити нештрафоване перевищення швидкості до 20 км/год і знизити ліміт швидкості у містах до 50 км/год.

Також вони мали намір передати петицію з цими вимогами до Кабміну.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в своїй акції велосипедисти, зокрема, використовували погнуті колеса велосипедів, велосипедні рами, в тому числі після ДТП, а також інформаційні плакати, в яких наголошувалось на небезпеках, з якими стикаються велосипедисти на дорогах, та їх наслідках.

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З 16 по 22 травня в Україні проходить Тиждень безпеки дорожнього руху, організатором якого виступило Міністерство охорони здоров'я України. У рамках тижня у Києві та в інших містах України проходять різноманітні заходи, які мають на меті привернути увагу суспільства і влади до проблем безпеки дорожнього руху та виробити механізми підвищення цієї безпеки.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року столична влада обіцяла облаштувати у місті 600 кілометрів велодоріжок і відкрити 2 веломаршрути. Втім, велосипедисти досі не відчувають себе у безпеці на дорогах.