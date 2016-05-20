У Кличка погрожують боржникам за комуналку штрафами, арештом майна і кримінальною відповідальністю

Про це повідомляє комунальний концерн "Центр комунального сервісу".

Як ідеться у повідомленні, боржникам пропонується укласти договір розстрочки на "особливо вигідних умовах, а саме строком до 60 місяців, без сплати першого внеску".

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При цьому у концерні наголошують, що укладення договору реструктуризації боргу дозволить уникнути "негативних наслідків", серед яких - нарахування штрафних санкцій, примусове стягнення боргу, сплата судового та виконавчого збору, арешт майна та його примусова реалізація, обмеження виїзду за межі України і кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня подорожчає гаряча вода.

Подорожчання викликане зміною тарифів на газ з 1 травня: для всіх абонентів встановили єдину ціну в 6879 грн за тисячу кубометрів.

Згідно з постановою, вартість 1 куб. м гарячої води буде залежати від підприємства, яке надає дані послуги, а також наявності рушникосушки в приміщенні.

У Києві вартість гарячої води підвищиться до 63-78 грн за кубометр, тоді як в даний час ціна даної послуги знаходиться в межах 37-41 грн за кубометр.