У столиці хочуть знести Арку Дружби народів

Замість пам'ятника, присвяченого українсько-російському возз'єднанню, - Арки Дружби народів - на схилах Дніпра може з'явитися монумент воїнам АТО.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" заявив міністр культури Євген Нищук, передає ТСН.

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На питання ведучого, чи не варто у центрі Києва встановити монумент загиблим героям, Нищук пояснив, що тема наразі вже обговорюється.

"Обговорюється зараз на місці або Арки Дружби народів… За будь-яких обставин його (Арку Дружби народів – Ред.) мають знести. Уже зараз обговорюється це", - пояснив Нищук.