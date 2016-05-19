В Києві СБУ спіймала на хабарництві посадовців КМДА та ДСНС

Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовці вимагали кошти з керівників газозаправних станцій за неперешкоджання підприємницькій діяльності та повернення демонтованих заправних комплексів. Співробітники спецслужби затримали чиновника КМДА та посередника адвоката в одному з київських офісних центрів.

Зловмисники стягували 60 тисяч гривень "данини" за дві заправки від керівника мережі станцій. Правоохоронці задокументували отримання здирниками ще 120 тисяч гривень хабарів за два останніх місяця.

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Наразі тривають обшуки на робочих місцях та в помешканнях чиновників і посередника.

Відкрито кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання зловмисників згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, досудове слідство веде Головне слідче управління Національної поліції.