НСК "Олімпійський" має необхідний потенціал для проведення "Євробачення-2017" – Жданов

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр молоді і спорту України Ігор Жданов.

«Гендиректор НСК «Олімпійський» Валентин Груздєв доповів, що стадіон має увесь необхідний технічний потенціал, щоб провести саме тут фінальну частину «Євробачення-2017», - зазначив Жданов.

За його словами, одне з головних питань – повністю накрити арену.

«Керівництво стадіону за моїм дорученням вже зв’язувалося із німецькими проектантами даху «Олімпійського». Вони підтвердили, що це технічно можливо. Як тільки ними буде отримане необхідне технічне завдання, вони зможуть назвати точну вартість і терміни, які потрібні для встановлення накриття», - повідомив він.

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Жданов також зазначив, що у разі проведення «Євробачення-2017» саме на цій арені, за попередніми підрахунками, вона зможе прийняти від 40 тисяч глядачів.

«Іншими словами, якщо пісенний конкурс пройде в «Олімпійському», то українське «Євробачення» стане рекордним за кількістю глядачів. Інфраструктура стадіону дозволяє комфортно розмістити всіх учасників конкурсу та їх команди, фанзону, пресу, почесних гостей. І найголовніше – під час Євро-2012 було технічно відпрацьовано і повністю зберігається можливість подачі якісного відеосигналу з НСК «Олімпійського» на всю Європу. Також, враховуючи жорсткі вимоги УЄФА, відпрацьована система безпеки під час проведення заходів міжнародного масштабу», - написав Жданов.

Водночас, за його словами, необхідно створити комітет за участі представників усіх відповідальних міністерств і відомств.

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«Це завдання для всієї держави. Тому необхідно створювати Координаційний комітет, у який мають увійти профільні міністри, мер м. Києва (якщо буде визначено саме це місто), представники Національної поліції, всіх причетних служб та відомств», - написав Жданов.

Він також висловив переконання, що Україна може гідно і на найвищому рівні провести конкурс.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала здобула перемогу на конкурсі «Євробачення-2016», який відбувся 14 травня у Стокгольмі. Вона виступила з піснею «1944», присвячену депортації кримськотатарського народу.

Таким чином, наступний конкурс «Євробачення-2017» прийматиме Україна.