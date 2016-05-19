На Майдані Незалежності на Либідь одягли вишиванку (фото)

12:45, 19 травня 2016
Київ
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Столичний пам'ятник засновникам Києва, який розташований на Майдані Незалежності, одягли у вишиванку.

Лыбедь / Facebook.com

Щоправда, лише Либідь, Кий Щек та Хорив, які стоять поруч, залишилися без вишиванок, передає ТСН.

Так у столиці вирішили відзначити Всесвітній день вишиванки.

Двометрову сорочку для пам'ятника, з червоною вишивкою, зробили майстри зі Львова.

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Прикрашений пам'ятник буде тішити киян та гостей столиці упродовж дня.

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