На Майдані Незалежності на Либідь одягли вишиванку (фото)
12:45, 19 травня 2016Київ
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Столичний пам'ятник засновникам Києва, який розташований на Майдані Незалежності, одягли у вишиванку.
На Либідь одягли вишиванку / Facebook.com
Щоправда, лише Либідь, Кий Щек та Хорив, які стоять поруч, залишилися без вишиванок, передає ТСН.
Так у столиці вирішили відзначити Всесвітній день вишиванки.
Двометрову сорочку для пам'ятника, з червоною вишивкою, зробили майстри зі Львова.
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Прикрашений пам'ятник буде тішити киян та гостей столиці упродовж дня.
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