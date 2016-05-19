На Майдані Незалежності на Либідь одягли вишиванку (фото)

Щоправда, лише Либідь, Кий Щек та Хорив, які стоять поруч, залишилися без вишиванок, передає ТСН.

Так у столиці вирішили відзначити Всесвітній день вишиванки.

Двометрову сорочку для пам'ятника, з червоною вишивкою, зробили майстри зі Львова.

Читайте такожУ центрі Москви пройшов флеш-моб у вишиванках (фото)

Прикрашений пам'ятник буде тішити киян та гостей столиці упродовж дня.