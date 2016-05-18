Прорив трубопроводу на Либідській: наслідки аварії обіцяють ліквідувати протягом доби

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго».

«У зв'язку із пошкодженням магістрального трубопроводу діаметром 1000 мм відбувся витік на поверхню охолодженої тепломережевої води. В результаті на проїзній частині утворилася вимоїна. Пошкодження тепломагістралі трапилося 18 травня близько 14-ї години у зв'язку із високим рівнем зношеності труб», - зазначається в повідомленні.

Дана ділянка тепломережі експлуатується з 1984 року та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс, заявили в компанії.

Наразі спеціалісти Київенерго проводять відкачування води, на місце пошкодження направлена спецтехніка для проведення робіт з усунення пошкодження.

Читайте такожПотужний прорив трубопроводу на Либідській: з'явилися фото та відео наслідків

Асфальтове покриття проїзної частини передбачено відновити протягом двох діб.

Зазначається, що «рух автомобілів частково обмежено, на 2 із 5 проїзних смуг. Рух ускладнений в напрямку Голосіївського району столиці, в напряму центру рух відбувається».

«В результаті витоку теплоносія було пошкоджено декілька автомобілів. Збиток буде компенсовано їх власникам у встановленому законодавством порядку», - запевнили у «Київенерго».

Як повідомляв УНІАН, аварія на трубопроводі поблизу станції метро «Либідська» неподалік ТРЦ "Ocean Plaza", спричинила провал асфальту на проїжджій частині. За інформацією очевидців, струмінь води з-під землі був дуже потужним, прилеглу територію залило водою, «як після бомбардування побило пару машин".