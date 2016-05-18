Потужний прорив трубопроводу на Либідській: з'явилися фото та відео наслідків

Гарячою водою змило автобус та пошкодило п'ять авто, передає ТСН.

Повідомляється, що жертв чи потерпілих немає.

Потоки води заблокували одну з ключових розв'язок на виїзді з центральної частини столиці. Невеликий затор утворився на вулиці Антоновича.

Прорив стався внаслідок планових випробувань Київенерго на теплотрасах міста. Перевіряли труби гарячого водопостачання та опалення на спроможність витримати великий тиск води.

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Труба не витримала такого тиску, через що і утворився фонтан із гарячої води. Своєю чергою Київенерго пообіцяло відшкодувати збитки автовласникам.