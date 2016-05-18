Кличко перевірив підготовку столичних пляжів до купального сезону

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції за участю очільників райдержадміністрацій у Гідропарку, де вони пересувалися на велосипедах.

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«Ми бачимо, що пляжі зараз поки порожні, людей майже немає. Але тільки трохи потеплішає, багато киян відпочиватимуть біля води. І наше завдання – зробити так, щоб відпочинок був комфортним, щоб працювали душові, туалети, щоб кожен, хто прийде на пляж, отримав якісний сервіс», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що столиця демонструє позитивну динаміку змін щодо облаштування пляжів. Наприклад, якщо рятувальних постів у 2014 році було 4, у 2015 – 11, то цього року – 18. Душових кабін минулого року було 15, цього року – 42. Питних фонтанчиків було 26, цього року – 41.

«Здавалося б – дрібниці, але для комфортного відпочинку це дуже важливо», – зазначив Віталій Кличко.

Мер також поцікавився підготовкою служби порятунку на пляжі.

«Молоді хлопці, бачу, з високим рівнем підготовки, керівник їх працював у США. Ми збільшили кількість рятувальників, підвищили їм заробітну платню, робимо все, щоби рятувальники мали необхідне обладнання», – сказав мер Києва.

Так, цього року у столиці працюватимуть 18 рятувальних постів, 76 рятувальників.

«Ми робимо все, щоб надати якісний сервіс і щоб нещасних випадків на воді у Києві не було», – сказав Віталій Кличко.

Міські служби готують до пляжного сезону 9 пляжів та 18 зон відпочинку. Офіційно літній сезон щороку розпочинається в останній декаді травня і триває до 15 вересня.