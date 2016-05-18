У Києві біля Ocean Plaza прорвало водопровід, 20-метровий струмінь пробив асфальт (відео)
16:42, 18 травня 2016Київ
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У Києві на Либідській, неподалік від Ocean Plaza, стався прорив водопроводу.
На Либідській стався прорив водопроводу / Скріншот
Вода залила проїжджу частину і тротуар, передає "Сегодня".
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"Стояв, курив. Раптом відчув два підземних поштовхи. Думав, метро може проїхало. Потім з центральної площі почали розбігатися люди. Помітив, що почав вириватися струмінь, метрів двадцять вгору. Залило водою, як після бомбардування побило пару машин", – розповів очевидець події.
Автор відео: Тарас Волков
Раніше у Харкові на території школи №5 прорвало трубу. Відео з величезним "фонтаном" води було опубліковано на YouTube.
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