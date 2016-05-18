Євробачення-2017: у Мінкульті заговорили про дах із плівки та рекордну кількість місць на "Олімпійському"

Міністр культури України Євген Нищук вважає, що провести Євробачення-2017 в Україні можна тільки на київському стадіоні НСК "Олімпійський". Таку думку він висловив в інтерв'ю "Фактам".

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"Бачачи підготовку, яку провели шведи на "Глобен-арені", я розумію, що подібний захід можна провести лише на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Що стосується даху, то на "Олімпійському" є спеціальна система, здатна створити ще більший "козирок". З нинішніми сучасними технологіями можна зробити тонку плівку, яка повністю закриє купол стадіону. Що стосується поля, то є спеціальні покриття, що закривають траву", - вважає Нищук.

Також міністр розповів, що на "Олімпійському" поміститься в два рази більше глядачів, ніж у Стокгольмі на "Глобен-Арені". Завдяки цьому можна знизити ціну квитка: "Якщо нам вдасться провести конкурс на "Олімпійському", то за кількістю глядачів ми зможемо побити всі рекорди "Євробачення". У Швеції 18 тисяч глядачів. Наш стадіон вміщує 40 тисяч. Зрозуміло, що не всі місця будуть задіяні, але кількість тих, хто прийшов на концерт може бути в два рази більше, ніж у "Глобен-арені". До того ж можна задіяти площі "Олімпійського", зробивши там "Євроклуб". У Стокгольмі доводилося долати значну відстань від "Глобен арени" до "Євроклубу", де відбувалися цікаві зустрічі".

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Що стосується бюджету конкурсу, то, за словами Нищука, у Стокгольмі йому називали суму в 20 мільйонів доларів.

Але міністр підкреслює, що на Євробачення дуже добре продаються квитки: "Вони розходяться буквально за перші години продажу. Це при тому, що в Швеції вони були дуже дорогі — деякі з них продавали за 700 євро. Абсолютно всі квитки були розпродані. Пристойні гроші. До того ж велика кількість гостей — це завжди прибуток для готелів міста. Тому мери з великою охотою запропонували свої послуги. До речі, що стосується вартості квитків, то я думаю, що за рахунок великої кількості місць на "Олімпійському" вони не будуть дуже дорогими".

Ще одним аргументом на користь Києва Нищук називає його безпеку: "Київ цим вимогам відповідає краще інших міст. У свій час підготовка до "Євро-2012" спрацювала на те, що ми тепер можемо приймати подібні масштабні заходи".

Як відомо, Україна буде приймати Євробачення в 2017 році після перемоги Джамали, яка виконала пісню "1944" про трагедію кримськотатарського народу. Прийняти конкурс готові мери Києва, Одеси, Львова та Дніпропетровська.