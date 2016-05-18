Жителі п'яти районів Києва на два тижні залишились без гарячої води

З 17 по 31 травня жителі 1203 будинків Солом`янського, Шевченківського, Печерського, Дарницького та Голосіївського районів залишаться без гарячої води у зв’язку з гідравлічним випробуванням тепломереж.

Випробування проводитимуть на тепломагістралях ТМ-4,5,6 від ТЕЦ-5, ТМ-1(4) від СТ-1, ТМ-1 РК "Відрадний", що забезпечують гарячою водою значну частину п`яти районів столиці, передає "Українська правда". До 31 травня без гарячої води залишаться: - 324 житлові будинки, 17 дитсадків, 17 шкіл, 139 відомств та 6 лікувальних закладів у Голосіївському районі; - 145 житлових будинків, 3 дитсадки, 3 школи, 87 відомств та 3 лікувальні заклади у Печерському районі столиці; - 126 житлових будинків, 3 школи, 90 відомств та 3 лікувальних заклади у Шевченківському районі; Читайте такожКиян у травні очікує чергова хвиля відключень гарячої води - 227 житлових будинків, 10 дитсадків, 6 шкіл, 118 відомств та 1 лікувальний заклад у Дарницькому районі; - 381 житловий будинок, 23 дитсадки, 13 шкіл, 190 відомств та 18 лікувальних закладів у Солом`янському районі столиці. Нагадаємо, "Київенерго" 14 квітня розпочало гідравлічні випробування тепломереж у зв’язку з підготовкою до наступного опалювального сезону.

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