Кличко зустрівся з Джамалою і заявив, що Київ не віддасть Євробачення-2017 іншому місту (фото)

Як повідомляє прес-служба Кличка, він подякував співачці за ті емоції, які вона подарувала своїм співвітчизникам і багатьом глядачам в інших країнах світу.

"Всі мої друзі і знайомі, коли дізналися, що я з тобою зустрінусь, передавали величезні вітання і щиру подяку! Передаю її і від всіх киян", - зазначив Кличко.

Мер сказав, що буде ініціювати, щоб Київрада на найближчих засіданнях прийняла рішення про присвоєння Джамалі звання "Почесний громадянин міста Києва".

Кличко і Джамала також обговорили проведення Євробачення в 2017 році.

"Я радів цій перемозі двічі - і як глядач і патріот, і як мер столиці. Бо кращої промоції країні і місту складно придумати", - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що Київ має гідно підготуватися, щоб на високому рівні провести в наступному році конкурс "Євробачення".

"Ми чули, що ще деякі міста заявили про бажання прийняти у себе цей пісенний конкурс. Але, хочу зазначити, що столиця – найбільш пристосований для такого рівня заходів місто", - підкреслив Київський міський голова.

Кличко зазначив, що у Києва вже є досвід проведення цього конкурсу (у 2005-му в місті проходило Євробачення); столиця має найбільш розвинену інфраструктуру, кількість готелів, транспортне сполучення, вибір майданчиків для організації та проведення конкурсу; в аеропорти Києва здійснюються регулярні рейси з усіх європейських країн.

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Кличко запропонував Джамалі виконати гімн України перед боєм Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 9 липня в британському Манчестері.

"Ти виконувала гімн перед боєм Кличка з Повєткіним в Москві. І в цей раз це було б дуже символічно, я вважаю", - зазначив мер Києва.

Джамала відповіла, що це було б честю для неї.