Київ став лідером в Україні за рівнем оснащення будинків теплолічильниками

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, понад 81% житлових будинків Києва розраховуються за тепло за показниками лічильників. Загальний рівень оснащення теплолічильниками в Україні – 55%", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, цього року Київ планує повністю оснастити житловий фонд приладами обліку і кожен киянин може ознайомитися з адресами, де будуть встановлені прилади.

"І ПАТ "Київенерго", і міське КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" вже розробили графіки встановлення лічильників у будинках. Наразі триває процес формування проектної документації, далі ми закупимо обладнання та приступимо до його безпосереднього монтажу. Загалом цього року буде встановлено ще понад 3 тисячі лічильників на загальну суму понад 200 мільйонів гривень", – повідомив він.

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Пантелеєв наголосив, що місто максимально прискорює процес, але є об’єктивні технічні аспекти.

"Наприклад, перед запуском в роботу лічильник має неодмінно пройти технічне тестування, яке можливо зробити лише після подачі тепла в будинок, тобто після початку опалювального сезону. Лише здійснивши тестування ми переконуємося в тому, що обладнання працює коректно і правильно нараховує людям обсяги спожитого тепла. Тож ми орієнтуємося, що на комерційний облік усі лічильники ми встановимо до кінця поточного року", – пояснив він.