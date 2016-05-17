Київський метрополітен не має наміру до кінця року підвищувати тарифи на проїзд

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" не має наміру підвищувати тарифи на проїзд у столичному метро до кінця року, повідомив у коментарі УНІАН директор підприємства Віктор Брагінський.

"Ні, це (підвищення тарифів - УНІАН) навіть не обговорюється зараз взагалі", - сказав Брагінський.

Він також повідомив, що за підсумками поточного року через економічно необґрунтовані тарифи на проїзд у столичній підземці підприємство очікує отримати збитковий фінансовий результат, проте не назвав цифру.

"Звичайно, ми очікуємо збитковий результат, не може бути підприємство прибутковим, якщо тариф економічно необґрунтований. Ми впровадили максимальну економію, але все одно буде збиток", - повідомив глава метрополітену.

Він також додав, що на даний час велика міжнародна консалтингова компанія Ernst & Young почала аудит фінансово-господарської діяльності Київського метрополітену.

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Довідка УНІАН. Київський метрополітен має 3 діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких складає близько 69 кілометрів. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадочними вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 824 одиниці.