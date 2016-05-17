Іспанський художник розмалював поїзд київського метро (фото, відео)

Художник з Барселони спеціалізується на яскравому геометричному живопису, який дарує вулицям особливий настрій. Його мурали можна побачити в Польщі, Німеччині, Данії, Франції і в багатьох містах Іспанії.

"Замість сірого поїзда з'явився веселий, в стилі Kenora, поїзд з яскравою абстракцією. Схожий подарунок художник зробив для Голландії. Взагалі наш проект Art United Us націлений на те, щоб перетворити сірі спальні райони у життєрадісні та яскраві", - розповіли в КМДА.

Куратор проекту Art United Us Гео Лерос повідомив, що до кінця року планується розмалювати ще 3-4 поїзда.

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Як повідомляв УНІАН, на початку травня на Троєщині в Києві італійський художник створив найбільший мурал у світі.