В міжнародному інформаційному полі повинна виникнути мода на Крим - Курмашов

Перемога Джамали на "Євробаченні", а також річниця депортації кримських татар і заборона Междлісу на півострові, повернули Україну та Крим до світового порядку денного, однак тимчасово.

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Таку думку висловив в рамках круглого столу в Інституті Горшеніна Євген Курмашов, керівник політичних програм Інституту Горшеніна.

"Тема України поступово сходить з перших шпальт світових ЗМІ, хоча раніше увага до неї була колосальною, безпрецедентною за всі роки незалежності. Сьогодні проблеми України, Донбасу, Криму і кримських татар йдуть з світового дискурсу", - зазначив експерт.

На думку Курмашова, для того, щоб підтримувати інтерес до Криму та України в цілому, потрібна наявність замовника, за ініціативою якого ця тема підтримувалася б постійно. «Інформаційне поле влаштоване таким чином, що без суб'єкта, який би постійно просував тему в міжнародному інформаційному просторі, кримська проблематика з усіма її аспектами довго сама по собі триматися в ньому не буде», - вважає експерт.

"Таким замовником, по ідеї, має бути держава Україна. Можливо, група держав, об'єднана спільним інтересом, яка постійно нав'язувала б це питання міжнародного співтовариства», - зазначив керівник політичних програм Інституту Горшеніна.

Поки що, за словами експерта, основними "медыаменеджерами" проблеми Криму в міжнародному інформаційному полі є російська судова система і Слідчий комітет РФ, які своїми безпрецедентними діями постійно змушують світові ЗМІ говорити про проблеми Криму, і зокрема – про проблему утисків і репресій кримських татар.

"Джамала своєю перемогою на Євробаченні продемонструвала, що має бути сильна експансія не тільки в дипломатичній сфері, але і в гуманітарній. Що створити моду на Крим можливо. А якщо буде створена певна мода на тему, тоді і дипломатам і політикам, і представникам кримськотатарського народу будуть простійно говорити про свої проблеми в світі і бути почутими. Але для цього повинен з'явитися замовник на рівні держави, а не окремих ініціатив знизу, які можуть приносити одноразові результати, але які ніколи не замінять повноцінну державну стратегію", - зазначив Євген Курмашов.

«Ми ж не в дитячому садку знаходимося і всі розуміємо, що під реалізацію такої стратегії мають бути й певні ресурси. Російська пропаганда на просування своїх меседжів, спікерів та інтерпретацію тих чи інших подій, в тому числі і в розрізі Криму, витрачає десятки мільйонів доларів щомісяця. Це велика система, конкурувати з якої можливо лише створивши свій, нехай і невеликий, але дієвий механізм доставки інформації. Тим більше, що з контентом проблем немає. Його потрібно відбирати, систематизувати та по певних каналах доставки інформації правильно продавати. У хорошому сенсі цього слова», - резюмував експерт.