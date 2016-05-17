У Печерському районі Києва сталася стрілянина, загинула людина (фото)

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Києві.

Внаслідок цього один з молодиків отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям.

Так, правоохоронці встановили, що чоловік із дружиною, які відпочивали у барі, на вулиці вплуталися в бійку із трьома випадковими перехожими. Після словесної перепалки та побиття 30-річний глава сімейства вихопив пристрій для відстрілу гумових куль і здійснив кілька пострілів у напрямок кривдників.

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"Усі троє отримали травми різного ступеню тяжкості. Двоє із поранених молодих чоловіків від госпіталізації відмовилися. А третього учасника сутички з проникаючим пошкодженням грудної клітини доставили до медичного закладу. Після проведення реанімаційних процедур, не приходячи до тями, потерпілий помер", - розповів начальник Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Андрій Дуброва.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.