У центрі Києва під час ремонту сходів знайшли стародавній палац князя Володимира (фото)

Про це пише "Сегодня".

Палац був знайдений під час ремонту сходів. "Будівельники зняли підпірну стінку, щоб її зміцнити, була знайдена і відкрита частина фундаменту південного палацу, побудованого в кінці Х століття. Він споруджувався одночасно з Десятинною церквою при князі Володимирі. Скоріше всього, будівля була двоярусною і побудована з каменю. Для чого його використовували, точних даних немає, але імовірно - для прийомів гостей та проведення урочистих прийомів високого рівня, тому є велика ймовірність, що там неодноразово бував і князь Володимир", - розповів "Сьогодні" науковий співробітник інституту археології НАН України Віталій Козюба.

За його словами, фундамент палацу - дуже коштовний для історії Києва, оскільки об'єкт є найдавнішим кам'яним спорудженням періоду Київської Русі у Східній Європі, який можна побачити! (фундамент Десятинної церкви засипаний, а територію в минулому році облагородили).

Загальна площа палацу була близько 500 кв. м (довжина стін - 40 на 6 м), але збереглося лише 7 м, з них відкрито для перегляду 5 м. Глибина фундаменту - близько метра. "Мерія і Мінкультури знають про відкриття фундаменту, і зараз вирішується питання про можливість його музеєфікувати. Наприклад, частину можна обробити необхідними речовинами, щоб не руйнувався, і помістити її під скло. Це могло б стати дуже цікавим об'єктом для туристів", - продовжив Козюба.

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На об'єкті будівельники також знайшли людські кістки. "Знайдено 15 окремих фрагментів кісток. Це природно, адже навколо Десятинної церкви в XVII-XVIII століттях було величезне кладовище. Під час дореволюційних розкопок там було знайдено близько 500 поховань, а в 2005-2011 рр. - ще більше сотні, бо це кістки від зруйнованих поховань на кладовищі, яке було в три яруси", - пояснив археолог.

Відновлення паркану фінансує один з київських меценатів (вартість понад 10 млн. грн), і він не проти сплатити ще й музеєфікацію унікального палацу. "Меценат готовий додатково профінансувати музеєфікацію. Але висновки археологів та інших фахівців ми поки ще не отримали і без їх протоколів і рішень, ми не можемо нічого починати робити", — пояснює голова громадської організації "Андріївсько-Пейзажна ініціатива" Марина Соловйова.

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У скільки обійдеться музеєфікація фундаменту, експерти поки не уточнюють, але, за попередніми підрахунками, в кілька сотень тисяч гривень. За словами Соловйової, завершити відновлення огорожі та сходи планують наприкінці червня.

Чиновники підтримують ініціативу музеєфікації. "Фахівці музею історії Десятинної церкви вже розробили концепцію музеєфікації, але ще потрібні експертні висновки від археологів та інших фахівців, а після отримання проектної документації від замовника потрібно ще визначити, у кого на балансі буде цей об'єкт. А поки питання ще не вирішився, фундаменти потрібно зберегти від руйнування", - сказали в КМДА.