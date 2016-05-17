ДТП у Києві за участю помічника нардепа Геращенка: поліція встановлює обставини події (фото, відео)

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві, автопригода сталася сьогодні о 7.35 по вулиці Саперно-Слобідська у Голосіївському районі.

На місці працює екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що під час руху водій іномарки не впорався з керуванням та вдарився у відбійник. Свідки події викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Внаслідок аварії 33-річний водій отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні.

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Слідчим відділом поліції Голосіївського району вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться огляд місця події з метою встановлення всіх обставин та причин автопригоди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від партії "Народний фронт" Антон Геращенко заявив, що його помічника госпіталізовано після ДТП з тяжкою травмою.