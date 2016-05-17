У Києві від затоплення врятовано пасажирський корабель (фото)

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, вчора, 16 травня, о 18.19 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на території яхт-клубу "Спортшкола" в затоці річки Дніпро "Собаче гирло" на одному із пасажирських кораблів сталося пошкодження у моторному відсіку, внаслідок чого було затоплено забортною водою борт по всій площі корабля.

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Після прибуття рятувальники одразу приступили до відкачування води з борту судна, використовуючи 4 мотопомпи та 2 гідроелеватори. В результаті злагоджених дій працівників ДСНС аварія була ліквідована підручними засобами, шляхом укріплення дерев’яними клинками місць пропускання води.

До ліквідації події залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.