У Києві автомобіль нардепа Геращенка розбився об стовп, постраждав водій (фото, відео)

11:29, 17 травня 2016
Київ
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оновлено

Автомобіль Хонда Крос Тур народного депутата Антона Геращенка, рухаючись від автовокзалу у бік Південного мосту, на мокрій дорозі не впорався з керуванням.

ДТП / dtp.kiev.ua

Як наслідок - автомобіль вилетів за межі проїжджої частини і задньою стороною авто знесло електроопору, передає dtp.kiev.ua.

Зазначається, стовп з плафонами від удару впав. Хонда істотно пошкоджена: повністю знищена задня частина авто.

ДТП з потерпілим сталася на Саперно-Слобідській, неподалік від розв'язки з Кіквідзе, близько 07:00, сьогодні, 17.05.2016.

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Водієм авто Геращенка виявився хлопець 1992 року. Швидка допомога, яка прибула на місце аварії, госпіталізувала хлопця з політравмою, пошкодженням ноги і спини в лікарню.

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