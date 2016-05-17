У Києві автомобіль нардепа Геращенка розбився об стовп, постраждав водій (фото, відео)
11:29, 17 травня 2016Київ
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Автомобіль Хонда Крос Тур народного депутата Антона Геращенка, рухаючись від автовокзалу у бік Південного мосту, на мокрій дорозі не впорався з керуванням.
ДТП сталася 17 травня / dtp.kiev.ua
Як наслідок - автомобіль вилетів за межі проїжджої частини і задньою стороною авто знесло електроопору, передає dtp.kiev.ua.
Зазначається, стовп з плафонами від удару впав. Хонда істотно пошкоджена: повністю знищена задня частина авто.
ДТП з потерпілим сталася на Саперно-Слобідській, неподалік від розв'язки з Кіквідзе, близько 07:00, сьогодні, 17.05.2016.
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Водієм авто Геращенка виявився хлопець 1992 року. Швидка допомога, яка прибула на місце аварії, госпіталізувала хлопця з політравмою, пошкодженням ноги і спини в лікарню.
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