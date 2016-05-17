Журналісти знайшли під Києвом садовий будинок дружини військового прокурора (фото, документ)

10:53, 17 травня 2016
Київ
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Віта Сенюк, дружина військового прокурора Західного регіону України Олега Сенюка, є власницею садового будинку у селі Гатне біля Києва. 

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Про це стало відомо з декларації про доходи прокурора за 2015 рік, передають "Наші гроші".

Зазначається, що будинок має площу 221,1 кв. м. Судячи з фото дому, зробленого рік тому, побудували його не так давно.

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На момент зйомок ще навіть не були встановлені ворота та хвіртка. Цей будинок також був вписаний у декларацію прокурора за 2014 рік.

Ділянку під садовим будинком в с. Гатне площею 0,1194 га Віті Сенюк подарували, як свідчить реєстр нерухомості.

lviv.nashigroshi.org

Дружина також володіє квартирою площею 113 кв. м та ще однією ділянкою площею 0,1 га біля Києва, на території Вороньківської сільради. Їздить на Honda CRV 2008 року випуску.

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Видання зазначає, що Віта Сенюк раніше працювала прокурором одного із управлінь ГПУ. За даними деяких сайтів, вона є донькою екс-заступника генпрокурора Олександра Атаманюка, який сприяв кар‘єрі свого зятя.

Крім того, сам Олег Сенюк володіє ділянкою площею 600 кв. м, садовим будинком на 15 кв. м (ймовірно, та окрема невелика будова при вході на двір садового будинку в с. Гатне) та частиною квартири площею 62,5 кв. м у Львові.

За 2015 рік він задекларував майже 414 тис. грн доходу, за 2014 рік – 201 тис. грн. Його дружина – 8,6 тис. грн та 12 тис. грн відповідно.

У декларації за 2015 рік також вказано, що Олег Сенюк виплатив 63 тис. грн за кредитом, як і в 2014 році. Сенюки мають три доньки.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Конча-Заспі на місці дитячого табору під виглядом реконструкції збудували 50 будинків, власниками котрих виявилися колишній міністр оборони, суддя Вищого господарського суду, народний депутат та інші подібні особи.

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