На місці знесеного Сінного ринку можуть побудувати 14 висоток

Про це у соцмережі повідомив керівник фракції "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський. За його словами, вчора вдень на FB сторінці Format-Maket з'явились зображення макету забудови колишньої території Сінного ринку, але через деякий час це повідомлення було видалене. Депутат припустив, що "хтось перелякався зарано відкритої інформації", а видалений пост одразу отримав багато відгуків.

"Йдеться про чергове плюндрування важливого історичного середовища. Для багатьох киян Сінний був особливим місцем – зі своєю унікальною аурою, багато хто проводив на "блошці" кожні вихідні... Тепер Архитектурное бюро Юрия Бородкина напланувало квадратні кілометри житла, яке не забезпечене ані соціальною, ані транспортною, ані екологічною інфраструктурою", - додав Гусовський.

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Гусовський обіцяв взятися за детальне вивчення питання з 16 травня. "Відповідні запити вже готуються", - підсумував Гусовський.

Водночас, як повідомляє "Сегодня", в макетній майстерні пояснили, що прибрали макеи зі стрінки на прохання замовника. "Замовник сказав, що це не остаточний варіант і в проект ще будуть вноситися корективи. Йде узгодження проекту", – розповіли в майстерні.

Водночас там додали, що згідно з попереднім проектом, на цій ділянці планується будівництво 14 житлових будинків від 7 до 14 поверхів, дитячого та спортмайданчиків, двоповерхового підземного паркінгу, супермаркета і променадної алеї, яка зв'яже вулиці Бульварно-Кудрявську і Гончара.

У самому "Київміськбуді", який почав роботи на території Сінного ринку ще влітку 2015 року, кажуть, що остаточно затвердженого проекту досі немає. Мовляв, усі проведені роботи лише підготовчі.

За словами депутата Київради Ольги Балицької, питання будівництва на місці колишнього Сінного ринку буде розглянуте на засіданні комісії 16 травня.

"Ми запитаємо у "Київміськбуду" всю документацію щодо цього будівництва. Якщо знадобиться, то будемо вимагати зупинити роботи до з'ясування всіх деталей. Що ж стосується робіт, що ведуться без затвердженого проекту, то, швидше за все, проект є, ескізний. Якщо вони риють котловани і забивають палі, то явно роблять це під конкретні майбутні будівлі", – переконана Балицька.

За словами віце-президента київської організації Нацспілки архітекторів Георгія Духовичного, будівництво на місці Сінного ринку може призвести до скандалу з ЮНЕСКО, оскільки ця територія є буферною зоною Софії Київської, де висота забудови не може перевищувати 27 м (7 поверхів).