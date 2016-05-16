Кличко обговорив перспективи співробітництва з бізнес-омбудсменом України

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час зустрічі керівництва КМДА з бізнес-омбудсменом України Альгірдасом Шеметою, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Я розумію, наскільки важливою є наша співпраця, особливо сьогодні, коли країна потребує швидких і ефективних змін. Ми не повинні втрачати темп реформ та маємо створити прозоре і зрозуміле бізнес-середовище в Києві, щоб динаміка розвитку малого та середнього бізнесу дала поштовх для відродження української економіки. Мале та середнє підприємництво в Україні – це більше 70% податків до бюджету держави. У Києві зосереджено п’яту частину малих та середніх підприємств України", – зазначив Кличко.

Мер додав, що сьогодні бізнес стикається з безліччю проблем, проте переважна їх більшість знаходиться поза межами юрисдикції міської влади.

"Це і податкові перевірки, електронне адміністрування ПДВ та затримки у його поверненні, діяльність митних та держаних регуляторних органів, прокуратури, Служби безпеки України, виконавчої служби, взаємодія з природними монополіями. Міська влада чітко усвідомлює важливість створення сприятливого бізнес-середовища у місті Києві та завжди відстоює законні інтереси бізнесу. Тому ми вдячні за ініціативу Ради бізнес-омбудсмена щодо налагодження дієвого алгоритму оперативного реагування та усунення перешкод, з якими стикається бізнес у своїй роботі", – підкреслив Кличко.

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У свою чергу Шемета привітав Україну з перемогою Джамали на Євробаченні та наголосив, що це є важливим здобутком для України.

Бізнес-омбудсмен представив керівництву КМДА діяльність Ради бізнес-омбудсмена, яка працює при Кабінеті міністрів уже майже рік та зосереджена на захисті інтересів бізнесу в органах державної влади. Її головне завдання – сприяння у боротьбі з корупцією, підвищення інвестиційної привабливості та культури взаємодії між бізнесом та владою. Рада бізнес-омбудсмена діє на основі скарг підприємців, які попередньо проходять перевірку згідно з визначеною Радою методикою.

Під час зустрічі сторони обговорили подальші напрямки співпраці, у тому числі підготовку та підписання меморандуму про співробітництво між КМДА та Радою бізнес-омбудсмена. Крім того, Кличко запропонував Шеметі стати членом Антикорупційної ради при Київському міському голові.