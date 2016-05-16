У Києві невідомі у масках викрали людину, оголошено план-перехоплення

Про це сайт dtp.kiev.ua повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Біля заправки "ТНК" бачили, як двоє чоловіків у масках вели третього під руки і поклали в багажник Шевроле Авео червоного кольору і поїхали в бік Олени Теліги по Московському проспекту", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, їх супроводжувало авто Ніссан Максима АА0067ТТ.

Нагадаємо, раніше поліція затримала двох осіб, причетних до викрадення громадянина Франції у Києві.