У КМДА пообіцяли найближчим часом запустити усі фонтани на Майдані Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на брифінгу.

"На жаль, за багато років система (фонтанів - УНІАН) була запущена. Наше завдання - запустити ці фонтани. І найближчим часом це відбудеться. Але й не тільки ці фонтани, ми відновимо всі фонтани, наявні в Києві", - сказав Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня у столиці запустили 28 міських фонтанів з 31-го наявного комплексу, в тому числі два фонтани у центрі столиці на Майдані Незалежності: "Засновникам Києва" та "водяна куля".