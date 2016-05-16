У Києві 90% доріг потребують ремонту - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко констатує, що в столиці 90% доріг потребують ремонту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами Кличка, цього року у Києві відремонтують дороги на 44 вулицях.

"Деякі вулиці не ремонтувалися більше 30-40 років. У літній період ми здамо 44 вулиці, вони будуть реконструйовані із заміною всіх мереж. Майже 90% вулиць у Києві потребують ремонту", - підкреслив Кличко.

Він заперечує, що вулиця Електриків у Києві ремонтується за замовленням президента Петра Порошенка.

"Перелік вулиць для ремонту визначався майже рік тому. Це не було підлаштовано ні під кого, до мене ніхто не звертався, ми працюємо виключно виходячи з заявок "Укравтодору" та жителів столиці", - запевняє Кличко.

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Як повідомлялося, Кличко наприкінці квітня підписав розпорядження про реконструкцію дороги по вулиці Електриків, 29а, до вул. Набережно-Рибальської у Подільському районі.

На вулиці Електриків знаходяться головні офіси найвідоміших підприємств Порошенко: заводу "Ленінська кузня", компанії "Рошен", спортклубу "5 елемент".