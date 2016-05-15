Кличко: Биківня - це трагічний результат тоталітарного режиму Сталіна, до ідей якого сьогодні в Росії намагаються повернутися

Віталій Кличко поклав квіти до могил жертв політичних репресій та взяв участь в панахиді.

Мер зазначив, що Биківнянська трагедія – це наслідок тоталітарної системи. «Биківня – це один з прикладів тоталітарного режиму Сталіна, з портретами якого в сусідній державі пов'язують майбутнє цієї країни. Тоталітарна система робила все для того, щоб залякати людей. Ця історія ні в якому разі ніколи не повинна повторитися, а вірогідність така сьогодні існує», – додав Віталій Кличко.

Він зауважив, що сьогодні в Росії деякі ЗМІ маніпулюють свідомістю і нав'язують ідеї будівництва імперії, передає прес-служба КМДА.

«Багато людей в сусідній країні, використовуючи ЗМІ, пропагують ідеї перегляду територіальної цілісності інших країн і відновлення будівництва імперії. Ми бачимо людей, які підіймають портрети диктаторів і вихваляють цих диктаторів, дякують їм. За що? За мільйони жертв?» – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, щоб не повторювались помилки минулого, треба вивчати історію, знати правду про минуле та робити правильні висновки.