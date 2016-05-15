21-22 травня у столиці відзначатимуть День Європи

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, 21 травня о 12.00 старт загальноміським заходам дасть офіційна церемонія відкриття Дня Європи за участю керівництва держави та міста, голови Представництва ЄС в Україні, представників посольств країн-членів ЄС, акредитованих в Україні, ЗМІ та громадськості.

Представники європейських держав презентуватимуть інтерактивні й творчі проекти від посольств та національних культурних центрів.

Читайте такожТурчинов сподівається, що гості "Євробачення" через рік не побачать різниці між Україною та ЄС

Також під час відзначення Дня Європи кияни та гості міста зможуть відвідати Фестиваль вуличної музики Street Music Day.

Крім того, всі бажаючі зможуть ознайомитися з інтерактивною інсталяцією «Двері в Європу». Завдяки сучасним відеотехнологіям, відкривши двері, кожен одразу «опиниться» в одному з відомих місць Європи.

Власну програму представлять українські спортсмени, які виступають у видовищних вуличних видах спорту (workout, parkour, ролери, TRX). Усі охочі зможуть долучитися до веселої зарядки FunUp, поспостерігати за майстрами екстриму, крос-фіту, зумби, йоги, автомодельного спорту.

Для дітей проводитимуться спортивні змагання, майстер-класи, працюватимуть атракціони-батути, слеклайн.

Крім того, увечері виступить відомий український електронний гурт ONUKA.

Після цього кияни та гості міста можуть переглянути класичне європейське кіно на великому екрані у навушниках.

У неділю, 22 травня, у столиці триватиме відзначення Дня Європи. О 12.00 на Михайлівській площі відбудуться урочисті проводи національної збірної команди з футболу для участі у Євро-2016, який відбудеться у Франції.