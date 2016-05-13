У Києві можуть з'явитися площа Нємцова і бульвар Гавела

Так, пропонується назвати на честь російського опозиціонера Бориса Нємцова безіменну площу на перетині проспекту Володимира Маяковського та вулиці Теодора Драйзера у Деснянському районі.

Свою позицію щодо цього проекту всі бажаючі можуть висловити, зайшовши в рубрику "Обговорення перейменувань вулиць" або за посиланням http://projects.kievcity.gov.ua

Обговорення триватиме до 13 липня.

Також на сайті КМДА оприлюднено проект про перейменування вулиці Перспективної в Печерському районі на вулицю Ігоря Брановицкого - українського військового, учасника війни на сході України, захисника Донецького аеропорту, лицаря Ордена "Народний Герой України" (посмертно).

Крім того, серед інших оприлюднених сьогодні для обговорення проектів:

- про перейменування вулиці Софії Перовської у Шевченківському районі на вулицю Євгенії Мірошниченко - відомої радянської та української оперної співачки;

- про перейменування бульвару Івана Лепсе у Солом'янському районі на бульвар Вацлава Гавела - чеського політика та громадського діяча, дисидента, критика комуністичного режиму;

- про перейменування вулиці Депутатської у Святошинському районі на вулицю Петра Балабуєва - Героя України, доктора технічних наук і професора.

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Крім того, пропонується проголосувати за проекти рішень про найменування ще двох об'єктів Києва. Так, безіменну площа на перетині вулиць Маршала Малиновського і Добрининської в Оболонському районі пропонують назвати на честь Леоніда Телятникова - офіцера-пожежного, який брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Героя Радянського Союзу; а скверу на розі Стратегічного шосе і проспекту Науки у Голосіївському районі присвоїти назву "Сквер імені волонтерів АТО".

Обговорення цих проектів триватиме до 13 липня.