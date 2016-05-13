Скандал навколо київського метрополітену: профспілка уклала договір з пансіонатом у Криму
Співробітник київського метрополітену розповів, що профспілка комунального підприємства уклала договір з пансіонатом в окупованому Криму. У профспілці стверджують, що це не означає підтримку анексії півострова.
Дружина одного з працівників КП "Київський метрополітен" Олена Юрчина повідомила на своїй сторінці у Facebook, що компанія уклала договір на п'ять років з пансіонатом в селищі Рибальське, що знаходиться на території окупованого Росією Криму. За даними Юрчиної, члени профспілки можуть безкоштовно користуватися послугами пансіонату.
Представник профспілки Наталія Макогон, у свою чергу, на своїй сторінці в Facebook підтвердила інформацію про договір з пансіонатом, зазначивши, що така співпраця не означає підтримку анексії півострова.
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"У січні 2014 року до окупації Криму був укладений договір з пансіонатом "Волна" та проведена оплата на сімейний відпочинок", - написала вона.
"Після окупації залишилися невикористані путівки. Зважаючи на тривалу співпрацю, керівництво пансіонату готове приймати відпочиваючих", - зазначила Макогон.
"Ми солідарні з позицією держави, що Крим - це Україна, тому ці путівки, як і інші, пропонуються співробітникам", - пояснила представник профспілки.