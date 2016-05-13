Вибух у Дарницькому районі Києва під час конфлікту: поліція затримала учасників (фото, відео)
14:26, 13 травня 2016Київ
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Працівники спецпідрозділу на місці вибуху у Дарницькому районі Києва заблокували активних учасників конфлікту, зараз поліцейські встановлюють їхні особи.
Про це повідомили у прес-службі столичної Нацполіції.
За попереднім висновком експертів, були застосовані світло-шумові та страйкбольна гранати.
Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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