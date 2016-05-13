Підготовка до купального сезону: У Києві готують 9 пляжів та 18 зон відпочинку біля води

13:26, 13 травня 2016
Київ
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В останній декаді травня в Києві традиційно розпочнеться пляжний сезон, який триватиме до 15 вересня. Цього року комунальне підприємство "Плесо" планує відкрити 9 міських пляжів і 18 зон відпочинку біля води, які наразі активно облаштовують.

Фото УНИАН

Так, під час весняних суботників було зібрано та вивезено близько 300 куб. м сміття, відремонтовано лави для відпочинку, встановлено контейнери й урни для сміття, тапчани, кабінки для перевдягання, питні фонтанчики тощо, повідомляє прес-служба КМДА.

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Капітальний ремонт заплановано на пляжах «Венеція», «Вербний», «Дитячий», «Пуща-Водиця», «Райдуга», «Передмістна Слобідка», «Молодіжний», «Центральний», а також у зонах відпочинку «Тельбін», «Наталка», «Святошино».

Для проведення протималярійних робіт КП «Плесо» прийняло на роботу сезонних профільних робітників-боніфікаторів на території пляжів «Вербний», «Пуща-Водиця», а також зон відпочинку «Райдуга», «Верхня», «Біла», «Лісова». Крім того, протягом оздоровчого сезону проводитимуть й протикліщові заходи.

На пляжах триває дезінфекція та промивання водопровідної мережі, питних фонтанчиків. Зокрема, розроблено робочу програму виробничого контролю безпечності та якості питної води, води поверхневих водойм та піску (ґрунту) в місцях відпочинку киян біля води. Згідно з нею працівники міської СЕС проведуть відповідні лабораторні дослідження.

Також на пляжах та зонах відпочинку передбачено встановлення 18 рятувальних постів, укомплектованих спеціальним оснащенням.

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