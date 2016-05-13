У Києві під час конфлікту на автостоянці пролунав вибух, є постраждалі

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Інцидент стався у Дарницькому районі столиці.

Читайте такожПотужний вибух у Подільському районі Києва: рятувальники назвали ймовірні причини події (фото, відео)

"У чергову частину Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про бійку на території автостоянки. За попередньою інформацією, кілька десятків осіб прибули на вулицю Ревуцького та намагалися вибити двері у приміщення охорони автостоянки. При цьому один із учасників конфлікту кинув невстановлений вибуховий предмет", - поінформували в столичній поліції, додавши, що на цей момент є інформація про двох постраждалих.

На місце події виїхали працівники спецпідрозділу, працює слідчо-оперативна група.