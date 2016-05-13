У День міста Київ запрошує на "Свято вільних людей"

Новий фестиваль розгорнеться на пагорбах у самому історичному серці української столиці й об’єднає 5 різних сцен та понад 40 артистів, які, за задумом організаторів, мають показати різні історичні напрямки становлення київської музичної культури – від часів бароко до музики двадцять першого сторіччя.

Ідея проведення нового фестивалю – це партнерська ініціатива компаній «Країна Мрій» та «Перша приватна броварня».

«Я вже більше 5 років живу в Києві і встиг полюбити це місто, полюбити тих, хто у ньому живе, – розповідає Андрій Мацола, засновник та CEO «Перша приватна броварня». – Я завжди вважав, що кожна людина має робити щось безпосередньо для тієї спільноти, того оточення, в якому вона мешкає. Для киян та гостей столиці, незалежно від їхніх особистих культурних уподобань, віку, громадських поглядів, ми з однодумцями хочемо зробити подію європейського рівня, культурну та розважальну водночас. «Свято вільних людей» – фестиваль для тих, хто робить нашу країну вільною, у місті, де народилася та відроджується наша свобода».

Головна концертна сцена фестивалю розташується на Софійській площі. 28 травня свято відкриє «Київська рапсодія» – танцювальний вернісаж дитячих колективів, що виступлять під акомпанемент оркестру з 60 музикантів, які гратимуть наживо просто неба на Софійській площі. А ввечері суботи та неділі зі святкової сцени з Днем Києва слухачів вітатимуть як київські музиканти GrozovSKA Band та Фома з Вася CLUB (зі спеціальною програмою «Пісні Василя Гонтарського»), так і гості з інших країн – гурт «33-А» з Грузії та A.K.B./Alec Kopyt Band з Голландії, а також dj-проект «Born in UA» (Юрій Гуржи) з Німеччини. Завершувати сценічну програму фестивалю будуть виступи українських зірок у супроводі великого оркестру: в неділю, 29 травня, – ТНМК та МАСО «Слобожанський», а в день відкриття фестивалю, 28 травня, – Олег Скрипка в супроводі джазового оркестру «Либідь».

Про загальну ідею свята розповідає Олег Скрипка, один з ініціаторів фестивалю: «Київ зачарував мене з самого дитинства. Вже тоді я зрозумів, що хочу жити у цьому місті. Все своє життя я відкриваю для себе нові глибини високої європейської київської культури. Моя мрія – аби кияни відчували мистецьку красу та велич свого рідного міста. Мета фестивалю «День Києва. Свято вільних людей» – зачарувати киян і гостей столиці унікальною київською культурною аурою, вишуканою музикою, особливим мистецьким шармом. Якщо ми всією душею любитимемо наш Київ, він квітнутиме завжди».

Ще три сцени фестивалю розташуються на шляху з Верхнього до Нижнього міста: «Сцена Пам’яті» на Михайлівській площі (куратор Тарас Компаніченко) поєднає кобзарські виступи та музику бароко; неподалік, на Пейзажній алеї, з’явиться «Літературна сцена» (куратори – брати Капранови), а «Вільний дворик» на Андріївському узвозі (кураторство – арт-галерея P.art.сом) буде присвячений міському фольклору та street music.

На Контактовій площі, в центрі студентського життя столиці, розташується COMMA Stage (куратор – музичний критик Сергій Кейн), тут виступлять молоді київські виконавці сучасної української музики: Tape Flake, 5 Vymir, Panivalkova, Blooms Corda, Secret Avenue, «Гапочка», Dvoe, Sphingidae.

Протягом фестивалю на Софійській та Контрактовій площі працюватимуть фудкорти з пригощаннями від організаторів, а також дитячі ігрові зони для найменших гостей свята. Ярмарок українських виробників «UAmade Fest» пройде на Контрактовій площі.

28 та 29 травня Київ запрошує на “Свято вільних людей”!