У День міста Київ запрошує на "Свято вільних людей"
Цього року центральною частиною святкувань Дня Києва стане новий мистецький фестиваль, що пройде 28 та 29 травня під слоганом «Свято вільних людей».
Новий фестиваль розгорнеться на пагорбах у самому історичному серці української столиці й об’єднає 5 різних сцен та понад 40 артистів, які, за задумом організаторів, мають показати різні історичні напрямки становлення київської музичної культури – від часів бароко до музики двадцять першого сторіччя.
Ідея проведення нового фестивалю – це партнерська ініціатива компаній «Країна Мрій» та «Перша приватна броварня».
«Я вже більше 5 років живу в Києві і встиг полюбити це місто, полюбити тих, хто у ньому живе, – розповідає Андрій Мацола, засновник та CEO «Перша приватна броварня». – Я завжди вважав, що кожна людина має робити щось безпосередньо для тієї спільноти, того оточення, в якому вона мешкає. Для киян та гостей столиці, незалежно від їхніх особистих культурних уподобань, віку, громадських поглядів, ми з однодумцями хочемо зробити подію європейського рівня, культурну та розважальну водночас. «Свято вільних людей» – фестиваль для тих, хто робить нашу країну вільною, у місті, де народилася та відроджується наша свобода».
Головна концертна сцена фестивалю розташується на Софійській площі. 28 травня свято відкриє «Київська рапсодія» – танцювальний вернісаж дитячих колективів, що виступлять під акомпанемент оркестру з 60 музикантів, які гратимуть наживо просто неба на Софійській площі. А ввечері суботи та неділі зі святкової сцени з Днем Києва слухачів вітатимуть як київські музиканти GrozovSKA Band та Фома з Вася CLUB (зі спеціальною програмою «Пісні Василя Гонтарського»), так і гості з інших країн – гурт «33-А» з Грузії та A.K.B./Alec Kopyt Band з Голландії, а також dj-проект «Born in UA» (Юрій Гуржи) з Німеччини. Завершувати сценічну програму фестивалю будуть виступи українських зірок у супроводі великого оркестру: в неділю, 29 травня, – ТНМК та МАСО «Слобожанський», а в день відкриття фестивалю, 28 травня, – Олег Скрипка в супроводі джазового оркестру «Либідь».
Про загальну ідею свята розповідає Олег Скрипка, один з ініціаторів фестивалю: «Київ зачарував мене з самого дитинства. Вже тоді я зрозумів, що хочу жити у цьому місті. Все своє життя я відкриваю для себе нові глибини високої європейської київської культури. Моя мрія – аби кияни відчували мистецьку красу та велич свого рідного міста. Мета фестивалю «День Києва. Свято вільних людей» – зачарувати киян і гостей столиці унікальною київською культурною аурою, вишуканою музикою, особливим мистецьким шармом. Якщо ми всією душею любитимемо наш Київ, він квітнутиме завжди».
Ще три сцени фестивалю розташуються на шляху з Верхнього до Нижнього міста: «Сцена Пам’яті» на Михайлівській площі (куратор Тарас Компаніченко) поєднає кобзарські виступи та музику бароко; неподалік, на Пейзажній алеї, з’явиться «Літературна сцена» (куратори – брати Капранови), а «Вільний дворик» на Андріївському узвозі (кураторство – арт-галерея P.art.сом) буде присвячений міському фольклору та street music.
На Контактовій площі, в центрі студентського життя столиці, розташується COMMA Stage (куратор – музичний критик Сергій Кейн), тут виступлять молоді київські виконавці сучасної української музики: Tape Flake, 5 Vymir, Panivalkova, Blooms Corda, Secret Avenue, «Гапочка», Dvoe, Sphingidae.
Протягом фестивалю на Софійській та Контрактовій площі працюватимуть фудкорти з пригощаннями від організаторів, а також дитячі ігрові зони для найменших гостей свята. Ярмарок українських виробників «UAmade Fest» пройде на Контрактовій площі.
28 та 29 травня Київ запрошує на “Свято вільних людей”!