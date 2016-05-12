Кличко не буде суміщати посаду голови партії БПП і глави КМДА

16:12, 12 травня 2016
Київ
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що згідно з новим положенням закону про державну службу, він не буде суміщати посаду глави партії "Солідарність" і голови КМДА.

кличко / kievcity.gov.ua

Про це повідомляє 44.ua.

"Я буду працювати в рамках закону про державну службу. І найближчим часом зроблю все, щоб не порушувати його", - сказав Кличко.

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Нагадаємо, 1 травня в Україні набув чинності новий закон про держслужбу, який передбачає призначення на всі посади тільки за конкурсом. Закон виключає будь-які корупційні механізми.

У червні 2014 року президент Петро Порошенко видав указ про призначення мера Києва Віталія Кличка головою Київської міської державної адміністрації. З тих пір Кличко поєднував обидві посади.

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