Кличко не буде суміщати посаду голови партії БПП і глави КМДА

Про це повідомляє 44.ua.

"Я буду працювати в рамках закону про державну службу. І найближчим часом зроблю все, щоб не порушувати його", - сказав Кличко.

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Нагадаємо, 1 травня в Україні набув чинності новий закон про держслужбу, який передбачає призначення на всі посади тільки за конкурсом. Закон виключає будь-які корупційні механізми.

У червні 2014 року президент Петро Порошенко видав указ про призначення мера Києва Віталія Кличка головою Київської міської державної адміністрації. З тих пір Кличко поєднував обидві посади.