Рада сьогодні має шанс врятувати Київ від заторів – Сагайдак

Про це повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак. "Сьогодні на пленарному засіданні Парламенту розглянуть законопроект №3584, який передбачає впорядкування паркувального простору не тільки нашої столиці, а й усієї України. Цей проект забезпечить надходження від паркування до місцевих бюджетів. Законопроект потрібен великим містам із суттєвим навантаженням на транспортну інфраструктуру", – наголосив Ілля Сагайдак.

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Він також зазначив, що існуюча система паркування транспортних засобів має законодавчі та організаційні вади, а також не відповідає потребам учасників дорожнього руху, вимогам населення та європейським стандартам у цій сфері.

«Водії часто не сплачують за послуги з паркування через відсутність належної відповідальності за недотримання цього правила. Тому вони залишають власні автомобілі у хаотичному порядку. Як наслідок – безлад, затори, збої в роботі громадського транспорту, економічні збитки від простою у пробках, забруднення повітря тощо. Паркувальники самі не проти «похімічити» з тими мізерними надходженнями коштів за паркування, адже сама система готівкового розрахунку між водієм та паркувальником створює можливості для маніпулювання, провокує інспектора на спрямування оплати за паркування до власної кишені. Як наслідок – кошти, сплачені за паркування, не доходять до бюджету міста», – зауважив Ілля Сагайдак.

За його словами, основними ідеями проекту №3584 є запровадження режиму фото- та відеофіксації правопорушень, який допоможе притягувати до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування особи, за якою зареєстрований автомобіль. Інспекторів паркувального простору буде наділено повноваженнями щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також вони зможуть здійснювати тимчасове затримання авто.

«До законопроекту включається автоматизація всіх процесів у сфері паркування за допомогою спеціальної комп’ютерної системи та заборона готівкового розрахунку між водієм та інспектором паркувального простору. Крім цього, пропонується надати інспекторам паркувального простору право здійснювати тимчасове затримання автотранспорту шляхом евакуації та доставки для зберігання на спецмайданчик чи стоянку за умови, що розміщений автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці, а також у разі паркування на місцях для інвалідів», – додав Ілля Сагайдак.

Нагадаємо, законопроект № 3584 про вдосконалення відносин у системі паркування був підтриманий комітетом Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та рекомендований до прийняття за основу.​