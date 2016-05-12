У КМДА почали підготовку соціальної програми протидії епідемії ВІЛ-СНІД

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання Київської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

«Першочергово необхідно привести проект Міської цільової соціальної програми з протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки у відповідність до стратегії FAST TRACK CITIES. Такий крок є необхідним, оскільки неможливо досягти значимих результатів у впровадженні стратегії базуючись на старих способах виявлення, лікування та профілактики хвороб. Необхідно впроваджувати нові, науково обґрунтовані способи досягнення результатів», – сказав Микола Поворозник.

Читайте такожКличко підписав Паризьку декларацію щодо подолання епідемії СНІДу

За його словами, при координаційній раді створять шість постійних робочих груп за різними напрямами роботи, а саме: з питань профілактики ВІЛ-інфекції, доступу до тестування на ВІЛ-інфекцію, лікування ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань, соціального забезпечення та захисту, підтримки пацієнтів, хворих на туберкульоз, та замісної підтримувальної терапії. Учасники робочих груп постійно напрацьовуватимуть та надаватимуть свої пропозиції щодо розробки Програми з урахуванням регіональних особливостей епідемії у столиці та концентрації уразливих груп в адміністративних районах міста.

Крім того, при координаційній раді створять тимчасову робочу групу з підготовки нового проекту. До неї увійдуть фахівці, які мають досвід у розробці національних та регіональних програм, у тому числі й міжнародні експерти.

Читайте такожВ організмі людини виявили клітини, які нейтралізують ВІЛ-інфекцію

«Паралельно з написанням програми необхідно розробити план дій із впровадження стратегії FAST TRACK CITIES на 2016 рік. Це дасть можливість залучити ресурси для навчання спеціалістів, провести поглиблений аналіз щодо ситуації з ВІЛ-інфекцією у столиці та створити сприятливі умови для швидкого впровадження програми», - зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.