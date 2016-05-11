Кличко: Стихійної торгівлі на Пейзажній алеї не буде

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час інспекції на Пейзажній алеї, повідомляє прес-служба КМДА.

"Останнім часом було багато скарг від громадськості та активістів, що Пейзажну алею, одне з улюблених місць відпочинку киян, перетворили на торговельний майданчик. На вихідних тут ведеться активна торгівля - несанкціонована і незаконна. Люди приходять сюди прогулятись і відпочити, а замість того потрапляють на базар", - зазначив мер.

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За словами Кличка, на сьогодні тільки три торговельних точки мають дозвіл працювати на Пейзажці. "Ці підприємці виграли торги і сплатили пайову участь. Тому стихійної торгівлі тут не буде. Наше ключове завдання - щоб Пейзажна алея залишилася місцем, де можна комфортно відпочити", - наголосив Кличко та закликав поліцію стежити за тим, щоб на алею не заїжджали автокав'ярні та інші автомобілі, щоб там не було стихійної торгівлі.

Мер також нагадав, що міська влада впорядковує територію біля Пейзажної алеї. Зокрема, найближчими днями розпочнеться реконструкція сходів, які зв'язують Пейзажну алею та урочище Кожум'яки.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві в ніч на 5 травня горів металевий кіоск на Пейзажній Алеї. Як зазначають у ДСНС, ймовірна причина виникнення пожежі - підпал, проте остаточну причину встановить слідство.