В Києві затримали банду, що викрадала та вбивала людей заради квартир (фото)
У Києві знешкоджено банду, члени якої, користуючись зв’язками із окремими співробітниками столичної поліції та нотаріусом, викрадали, катували та вбивали киян з метою заволодіння їх житлом.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
Як йдеться в повідомленні, до складу банди входила мешканка Києва та четверо її пособників, які раніше неодноразово судимі за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини.
За даними ГПУ, в період з 2015 року по теперішній час дана організована група осіб, діючи на території Києва за схемою, що була розповсюджена в 90-х роках минулого століття, відшукувала місцевих мешканців з числа тих, які зловживають алкогольними напоями або вживають наркотичні засоби та не мають близьких родичів, які б могли претендувати на спадщину.
Читайте такожВ Харкові знешкодили банду, що тероризувала підприємців, які здійснюють перевезення до "ЛНР" (відео)
«Встановивши за пособництва «перевертнів у погонах» таку особу, злочинці незаконно її викрадали та тривалий час утримували, при цьому шляхом шантажу, погроз, побоїв, позбавлення їжі та води примушували до передачі їм документів на майно, з подальшим його переоформленням у нотаріуса», - зазначається в повідомленні.
Заволодівши майном потерпілого, члени банди вивозили його за межі Києва та вбивали, повідомили в Генпрокуратурі.
Підкреслюється, що злочинців затримано безпосередньо під час контрольованої з боку правоохоронних органів операції з викрадення людини. Внаслідок операції визволено з незаконного утримання трьох осіб, щодо яких планувалося вбивство, зазначили в ГПУ.
Читайте такожНа Житомирщині ліквідували банду торгівців наркотиками та зброєю з зони АТО
На даний час проводиться комплекс слідчих та інших процесуальних дій з метою встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Розслідування кримінального провадження за вказаними фактами здійснює Генеральна прокуратура України за ст. 257 (бандитизм), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів).
За скоєне кримінальне правопорушення зловмисникам загрожує покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, підкреслюється в повідомленні.