В Києві затримали банду, що викрадала та вбивала людей заради квартир (фото)

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Як йдеться в повідомленні, до складу банди входила мешканка Києва та четверо її пособників, які раніше неодноразово судимі за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини.

За даними ГПУ, в період з 2015 року по теперішній час дана організована група осіб, діючи на території Києва за схемою, що була розповсюджена в 90-х роках минулого століття, відшукувала місцевих мешканців з числа тих, які зловживають алкогольними напоями або вживають наркотичні засоби та не мають близьких родичів, які б могли претендувати на спадщину.

Читайте такожВ Харкові знешкодили банду, що тероризувала підприємців, які здійснюють перевезення до "ЛНР" (відео)

«Встановивши за пособництва «перевертнів у погонах» таку особу, злочинці незаконно її викрадали та тривалий час утримували, при цьому шляхом шантажу, погроз, побоїв, позбавлення їжі та води примушували до передачі їм документів на майно, з подальшим його переоформленням у нотаріуса», - зазначається в повідомленні.

Заволодівши майном потерпілого, члени банди вивозили його за межі Києва та вбивали, повідомили в Генпрокуратурі.

Підкреслюється, що злочинців затримано безпосередньо під час контрольованої з боку правоохоронних органів операції з викрадення людини. Внаслідок операції визволено з незаконного утримання трьох осіб, щодо яких планувалося вбивство, зазначили в ГПУ.

Читайте такожНа Житомирщині ліквідували банду торгівців наркотиками та зброєю з зони АТО

На даний час проводиться комплекс слідчих та інших процесуальних дій з метою встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування кримінального провадження за вказаними фактами здійснює Генеральна прокуратура України за ст. 257 (бандитизм), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів).

За скоєне кримінальне правопорушення зловмисникам загрожує покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, підкреслюється в повідомленні.