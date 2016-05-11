Самогубство телеоператора в Києві: поліція розповіла подробиці події (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник відділу комунікацій в ГУ Нацполіції у Києві Оксана Блищик.

Правоохоронці вже встановили особу загиблого: 31-річний одесит винаймав кімнату в столичній квартирі та працював старшим оператором на телеканалі.

Крім того, передсмертної записки у помешканні не було.

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"Співмешканка одесита повідомила правоохоронцям, що кілька днів тому її сусід висловлював наміри щодо вчинення суїциду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією "Самогубство".

Поліція проводить досудове розслідування та встановлює причини такого вчинку.

Вранці 11 травня ЗМІ повідомили, що у Києві журналіст одного з телеканалів вистрибнув з вікна будинку, розташованого за адресою вулиця Солом'янська, 4/2.