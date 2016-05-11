"Вокзальний" апокаліпсис: Київ виявився не готовим до обмежень на найзавантаженішій станції метро

Як передає кореспондент УНІАН, вочевидь, громадяни виявилися не готові до таких обмежень, незважаючи на широкий розголос майбутніх обмежень київською владою і у ЗМІ.

З ранку біля входу в метро утворилася величезна черга, деякі намагалися штурмом взяти метро.

Також велика кількість людей зібралася на зупинках громадського транспорту, намагаючись виїхати з вокзалу з допомогою наземного транспорту.

Як пояснювали в прес-службі КМДА, такі заходи вживаються у зв'язку з капітальним ремонтом ескалаторів.

Примітно, що обмеження будуть діяти саме в години-пік. Так, з понеділка по четвер станція "Вокзальна" не буде приймати пасажирів з 7:00 до 9:30 і з 16:00 до 19:30 години. У п'ятницю вхід не буде працювати з 7:00 до 9:30 і з 14:30 до 19:30, а в суботу - з 7:00 до 9:00 ранку.

Як повідомляв УНІАН, київська влада обіцяла організувати додаткові маршрути наземного транспорту на час ремонту, а також збільшити інтенсивність руху діючих маршрутів.