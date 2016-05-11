"Вокзальний" апокаліпсис: Київ виявився не готовим до обмежень на найзавантаженішій станції метро
З 11 травня в Києві на чотири місяці обмежується робота однієї з найбільш завантажених станцій метро – "Вокзальна". Триватиме ремонт до 6 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, вочевидь, громадяни виявилися не готові до таких обмежень, незважаючи на широкий розголос майбутніх обмежень київською владою і у ЗМІ.
З ранку біля входу в метро утворилася величезна черга, деякі намагалися штурмом взяти метро.
Також велика кількість людей зібралася на зупинках громадського транспорту, намагаючись виїхати з вокзалу з допомогою наземного транспорту.
Як пояснювали в прес-службі КМДА, такі заходи вживаються у зв'язку з капітальним ремонтом ескалаторів.
Примітно, що обмеження будуть діяти саме в години-пік. Так, з понеділка по четвер станція "Вокзальна" не буде приймати пасажирів з 7:00 до 9:30 і з 16:00 до 19:30 години. У п'ятницю вхід не буде працювати з 7:00 до 9:30 і з 14:30 до 19:30, а в суботу - з 7:00 до 9:00 ранку.
Як повідомляв УНІАН, київська влада обіцяла організувати додаткові маршрути наземного транспорту на час ремонту, а також збільшити інтенсивність руху діючих маршрутів.