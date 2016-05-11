"Вокзальний" апокаліпсис: Київ виявився не готовим до обмежень на найзавантаженішій станції метро

15:31, 11 травня 2016
Київ
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З 11 травня в Києві на чотири місяці обмежується робота однієї з найбільш завантажених станцій метро – "Вокзальна". Триватиме ремонт до 6 вересня.

С утра возле входа в метро образовалась огромнейшая очередь / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, вочевидь, громадяни виявилися не готові до таких обмежень, незважаючи на широкий розголос майбутніх обмежень київською владою і у ЗМІ.

З ранку біля входу в метро утворилася величезна черга, деякі намагалися штурмом взяти метро.

Також велика кількість людей зібралася на зупинках громадського транспорту, намагаючись виїхати з вокзалу з допомогою наземного транспорту.

З 11 травня в Києві на чотири місяці обмежується робота однієї з найбільш заповнених станцій метро – ''Вокзальна''
З 11 травня в Києві на чотири місяці обмежується робота однієї з найбільш заповнених станцій метро – "Вокзальна" /  © УНІАН
Триватиме ремонт до 6 вересня
Триватиме ремонт до 6 вересня /  © УНІАН
Очевидно, граждане оказались не готовы к таким ограничениям
Очевидно, граждане оказались не готовы к таким ограничениям /  © УНІАН
З ранку біля входу в метро утворилася величезна черга
З ранку біля входу в метро утворилася величезна черга /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Також велика кількість людей зібралася на зупинках громадського транспорту
Також велика кількість людей зібралася на зупинках громадського транспорту /  © УНІАН
Київська влада обіцяла організувати додаткові маршрути наземного транспорту на час ремонту
Київська влада обіцяла організувати додаткові маршрути наземного транспорту на час ремонту /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

Як пояснювали в прес-службі КМДА, такі заходи вживаються у зв'язку з капітальним ремонтом ескалаторів.

Примітно, що обмеження будуть діяти саме в години-пік. Так, з понеділка по четвер станція "Вокзальна" не буде приймати пасажирів з 7:00 до 9:30 і з 16:00 до 19:30 години. У п'ятницю вхід не буде працювати з 7:00 до 9:30 і з 14:30 до 19:30, а в суботу - з 7:00 до 9:00 ранку.

Як повідомляв УНІАН, київська влада обіцяла організувати додаткові маршрути наземного транспорту на час ремонту, а також збільшити інтенсивність руху діючих маршрутів.

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