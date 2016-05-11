У Києві італійський художник завершив створення найбільшого мурала у світі
15:02, 11 травня 2016Київ
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Італійський художник "2501" завершив роботу над муралом на стіні 24-поверхового будинку на Троєщині в Києві.
Художник заклав у своїй роботі слово "Воля" / Фото facebook.com/artunitedus
Про це повідомила громадська організація Art United Us на своїй сторінці в Facebook.
"Італійський художник "2501" закінчив свій мурал за адресою пр-т Маяковського 1В. Висота будинку 26 поверхів, 24 житлових та 2 технічних. Художник заклав у своїй роботі слово "Воля", його надихнув герб України. Мурал є одним з найвищих у світі (в Європі точно)", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, художник приступив до створення мурала 4 травня.
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