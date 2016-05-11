На Оболоні "розквітнув" декоративний слон (фото)
12:39, 11 травня 2016Київ
618
На Оболоні в Києві повністю покрився зеленню і квітами декоративний слон, раніше встановлений комунальними службами.
фото УНІАН
Незвичайний стріт-арт був встановлений комунальниками на початку весни.
фото УНІАН
Так слон виглядав на початку березня до того, як зацвісти.
фото УНІАН
Як раніше повідомляв УНІАН, на стіні 24-поверхового будинку в Києві створять найбільший мурал у світі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter