На Оболоні "розквітнув" декоративний слон (фото)

12:39, 11 травня 2016
Київ
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На Оболоні в Києві повністю покрився зеленню і квітами декоративний слон, раніше встановлений комунальними службами.

фото УНИАН

Незвичайний стріт-арт був встановлений комунальниками на початку весни.

фото УНИАН

Так слон виглядав на початку березня до того, як зацвісти.

фото УНИАН

Як раніше повідомляв УНІАН, на стіні 24-поверхового будинку в Києві створять найбільший мурал у світі.

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